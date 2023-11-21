Massa buruh merusak pagar Balai Kota DKI Jakarta saat aksi demonstrasi jelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. Massa membawa pagar yang rusak ke tengah Jalan Medan Merdeka Selatan yang ditutup untuk umum.

Sejumlah massa yang mencoba merusak pagar Balai Kota lainnya berhadapan dengan aparat kepolisian yang melakukan tindakan tegas.

Reporter: Rifqi Herjoko

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

