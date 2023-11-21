Satpol PP, Polri dan TNI membongkar puluhan rumah di atas saluran air. Lokasi di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Dari puluhan rumah, satu di antaranya rumah mewah yang ikut terdampak. Rumah mewah itu berdiri di atas saluran air penghubung Kali Sarua - Mampang.

Saluran air memiliki lebar dua meter dan menyempit akibat bangunan liar. Petugas mengerahkan alat berat agar proses pembongkaran lebih cepat.

Warga hanya bisa pasrah melihat rumah mereka dibongkar petugas.

