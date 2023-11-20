Warga Desa Kulee, Kecamatan Batee, Pidie Aceh menolak kedatangan ratusan pengungsi Rohingnya. Pengungsi Rohingnya gelombang tiba telah tiba dengan jumlah mencapai 232 orang.

Rombongan pengungsi sempat berjalan menuju ke Meunasah untuk beristirahat dan diberi bantuan makanan oleh warga. Warga menolak kehadiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bangladesh karena kerap mengganggu kenyamanan.

Kontributor: Jamalpangwa

(rns)

