Seorang bersepeda menjadi korban jambret, pelaku nekat merampas tas hingga korban terjatuh. Peristiwa penjambretan terjadi saat korban melintas di Jalan Raya Kalimalang, Jati Mulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Pelaku langsung merampas tas yang berada di badan korban dengan membuka kunci tas milik korban. Aksi kejahatan kerap terjadi di wilayah Kalimalang seperti penjambretan dan pembobolan ruko.

Kontributor: Didit Junaidi

(rns)

