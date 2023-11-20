Dokter Qory dikabarkan akan mencabut tuntutan terhadap suaminya yang masih diperiksa di Mapolres Cibinong. Sebelumnya, dr Qory yang tengah hamil 6 bulan sempat diberitakan menghilang oleh suaminya.

dr Qory kemudian berhasil ditemukan dan membuat laporan KDRT yang dilakukan suaminya. Hingga kini, dr Qory berada dalam pengawasan unit perlindungan anak dan perempuan Polres Bogor.

(fru)

