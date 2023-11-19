Kylian Mbappe catatkan rekor gila dengan mencetak hattrick gol dan assists saat Prancis membantai Gibraltar 14-0 di kualifikasi Euro 2024.

Mbappe menembus catatan 300 gol dalam kariernya dengan usia yang belum genap 25 tahun.

Baru 24 tahun, ia pun menyalip Messi dan Ronaldo yang tak mampu melakukannya saat usia di bawah 25 tahun.

Di level tim nasional kapten timnas Prancis itu kini menduduki peringkat ketiga top skorer negaranya dengan 46 gol.

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

