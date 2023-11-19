Vocal group asal Jepang, Da-iCE menjadi salah satu line up dalam gelaran festival Jepang, Jak Japan Matsuri 2023 di JIExpo Kemayoran (18/11/2023). Perdana tampil di Indonesia kelima anggota yakni Taiki Kudo, Toru Iwaoka, Yudai Ohno, Sota Hanamura, dan Hayate Wada sudah dinanti penggemar.

Bukan tanpa alasan, para wibu ingin sekali mendengarkan lagu opening anime One Piece berjudul 'Dreamin’On'. Tak hanya itu Da-iCE juga membawakan lagu Share the World/We Are! milik Hiroshi Kitadani.

(mhd)

