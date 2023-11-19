Kudus, Jawa Tengah - Klub Bulu Tangkis PB Djarum keluar sebagai juara umum Gubernur Cup 2023 yang berlangsung di GOR Djarum, Jati, Kudus, 13-18 November 2023. Atlet-atlet tuan rumah memenangi 14 gelar dari 23 nomor yang dipertandingkan.

Turnamen yang diselenggarakan oleh Pengprov PBSI Jateng ini diikuti lebih dari 1.200 atlet dari 240 klub di seluruh Indonesia. Sebanyak 23 nomor dipertandingkan dari enam kelompok usia, yakni usia dini U-11, U-13, U-15, U-17, U-19, dan dewasa.

Kompetisi bulu tangkis usia muda ini tak hanya mengasah kemampuan para atlet, tapi juga mempengaruhi peringkat pebulutangkis secara nasional. Banyaknya atlet muda yang ambil bagian di kejuaraan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan masing-masing pemain.

Ajang ini juga diharapkan dapat digelar secara rutin di berbagai daerah agar kesinambungan bibit-bibit pebulutangkis nasional terus berlanjut.

