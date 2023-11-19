Tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung berhasil menyabet juara Kumamoto Masters 2023.

Jorji menorehkan sejarah baru sebagai tunggal putri pertama Indonesia yang memenangi BWF World Tour level Super 500 atau ke atas.

Di final Gregoria mengalahkan peraih emas Olimpiade Chen Yu Fei dengan kemenangan meyakinkan 21-12 dan 21-12.

Ini menjadi gelar kedua Gregoria Mariska pada tahun 2023 usai menjuarai turnamen level S300 Spain Masters 2023.

