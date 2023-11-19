Warga Palestina mengungsi ke Gaza selatan kelaparan dan kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Karena Israel melarang semua pasokan BBM, wilayah Gaza tidak memiliki listrik atau air ledeng.

Banyak warga yang beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Ada yang menebang pohon atau bakar perabotan untuk merebus air dan memanggang roti.

Supermarket juga telah dikosongkan dalam beberapa minggu terakhir. Bantuan kemanusiaan yang disetujui Israel dalam 4 minggu terakhir, sama jumlahnya dengan yang biasanya diterima Gaza dalam dua hari.

Sekitar 11.500 warga Palestina tewas dalam sejak 7/10, menurut otoritas kesehatan Palestina. 2.700 lainnya dilaporkan hilang, diyakini terkubur di bawah reruntuhan.

