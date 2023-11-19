Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungkapkan pertemuannya dengan Jusuf Kalla (JK) pada Minggu (19/11/2023) merupakan sebuah silaturahmi sambil berdiskusi tentang negara.
Ganjar mengatakan, momentum silaturahmi itu merupakan sebuah rekonsiliasi bangsa untuk membawa visi dan cita-cita bangsa. Ganjar merasa banyak belajar dari JK dan berharap agar Pemilu 2024 bisa berjalan lancar.
(mhd)
