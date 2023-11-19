Kerja bakti massal bertajuk "Bakti Kita untuk Jakarta" digelar serentak di seluruh wilayah Jakarta pada Minggu (19/11/2023) pagi. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono juga ikut turun langsung dalam kegiatan di Kali Ciliwung, Tanah Bbang, Jakarta Pusat.

Heru juga sempat menaiki alat berat yang digunakan untuk melakukan pengerukan lumpur. Kerja bakti massal ini sengaja digelar sebagai salah satu langkah Pemprov DKI dalam menghadapi musim penghujan yang berpotensi menyebabkan banjir.

(mhd)

