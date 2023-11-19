...

Antisipasi Musim Penghujan, Kerja Bakti Massal Digelar Serentak di Jakarta

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Minggu 19 November 2023 19:31 WIB
A A A
Kerja bakti massal bertajuk "Bakti Kita untuk Jakarta" digelar serentak di seluruh wilayah Jakarta pada Minggu (19/11/2023) pagi. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono juga ikut turun langsung dalam kegiatan di Kali Ciliwung, Tanah Bbang, Jakarta Pusat.
 
Heru juga sempat menaiki alat berat yang digunakan untuk melakukan pengerukan lumpur. Kerja bakti massal ini sengaja digelar sebagai salah satu langkah Pemprov DKI dalam menghadapi musim penghujan yang berpotensi menyebabkan banjir.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini