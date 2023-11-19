Video aksi militer Israel melempar granat ke mesjid beredar luas. Dalam video ini tentara Israel melempar granat ke dalam mesjid saat muadzin mengumandangkan adzan. Usai terdengar suara ledakan granat, adzan yang dikumandangkan seketika berhenti.

Video berdurasi 19 detik ini beredar di berbagai media sosial dan group percakapan. Salah satunya video ini beredar di group percakapan Military Wave afiliasi militer Rusia. Aksi tentara Israel ini langsung mendapat kecaman dan cacian dari berbagai pihak.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News