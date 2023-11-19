...

Polisi Tangkap Pria Bunuh Wanita yang Mayatnya Diangkut Pakai Becak di Medan

Yudha Bahar, Jurnalis · Minggu 19 November 2023 10:00 WIB
Viral video seorang pria mengangkut jasad wanita di atas becak motor. Lokasi di kawasan Jalan Veteran Pasar 10 Gang Keluarga, Deliserdang, Medan.
 
Polisi berhasil menangkap tersangka RB (46) yang merupakan warga Kota Medan. Kedua kaki tersangka sempat ditembak karena melawan petugas. Kini kepolisian tengah mendalami kasus dan memeriksa tersangka.
 
Motif tersangka kepada korban diketahui lantaran sakit hati. Keduanya terlibat permasalahan bisnis jual beli beras dan asmara.
 
Dari peristiwa ini polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya jaket, sepeda motor hingga becak motor.
 
Kontributor: Yudha Bahar
Produser: Akira Aulia W

