Perasaan bahagia dirasakan Cole Palmer usai menjalani debutnya di Timnas senior Inggris. Saat The Three Lions menang 2-0 atas Malta dalam laga Kualifikasi Piala Eropa 2024 Grup C di Stadion Wembley.

Pemain berusia 21 tahun itu masuk pada babak kedua menggantikan Marcus Rashford. Ini adalah menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, ungkap pemain yang sekarang bermain di

Chelsea.

------------

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News