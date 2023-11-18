Perasaan bahagia dirasakan Cole Palmer usai menjalani debutnya di Timnas senior Inggris. Saat The Three Lions menang 2-0 atas Malta dalam laga Kualifikasi Piala Eropa 2024 Grup C di Stadion Wembley.
Pemain berusia 21 tahun itu masuk pada babak kedua menggantikan Marcus Rashford. Ini adalah menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, ungkap pemain yang sekarang bermain di
Chelsea.
------------
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.
(sfn)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow