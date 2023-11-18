Raja Giannuca dan Vionita Sihombing tampil sebagai pembuka ajang Table Tennis Okezone 2023 (18/11/23). Nuca mengajak penonton bergalau ria dengan lagu 'Aku yang Salah' dan 'Sampai Kita Tua’.

Sementara itu, Vionita juga tampil membawakan dua lagu andalan. Salah satunya adalah 'Ijinkan Aku Menyayangimu' yang menjadi lagu pamungkasnya.

Keduanya berhasil membuat penonton kompak bernyanyi bersama.

(mhd)

