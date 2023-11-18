Agar tetap produksi, perajin tahu tempe di Parepare, Sulsel terpaksa memperkecil ukuran tahu tempe. Hal tersebut disiasati agar tidak mengalami kerugian

Mereka harus memutar otak ketika harga kedelai terus melonjak. Saat ini harga kedelai mencapai Rp13 ribu per kilonya dimana sebelumnya hanya Rp11.800

Mereka mengaku takut kehilangan konsumen jika harga jual ikut dinaikkan. Biasanya, perajin tahu tempe menghabiskan 150 kg kedelai per harinya. Namun, sejak harga kedelai naik, mereka hanya menghabiskan 80 kg per hari

(fru)

