Imbas Kedelai Naik, Tahu dan Tempe Diperkecil Imbas

Erwin Eka Pratama, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 20:00 WIB
Agar tetap produksi, perajin tahu tempe di Parepare, Sulsel terpaksa memperkecil ukuran tahu tempe. Hal tersebut disiasati agar tidak mengalami kerugian
 
Mereka harus memutar otak ketika harga kedelai terus melonjak. Saat ini harga kedelai mencapai Rp13 ribu per kilonya dimana sebelumnya hanya Rp11.800
 
Mereka mengaku takut kehilangan konsumen jika harga jual ikut dinaikkan. Biasanya, perajin tahu tempe menghabiskan 150 kg kedelai per harinya. Namun, sejak harga kedelai naik, mereka hanya menghabiskan 80 kg per hari

