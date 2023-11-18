...

Kedelai Mahal, Ukuran Tahu di Pandeglang Menyusut

Iskandar Nasution, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 13:30 WIB
Para perajin tahu di Pandeglang resah dengan tingginya harga kacang kedelai. Saat ini harga kedelai impor Amerika dibeli seharga Rp600 ribu per karung. Padahal sebelumnya harga kedelai masih di harga Rp400 ribu per karung.
 
Tingginya harga kedelai membuat perajin terpaksa memperkecil ukuran tahu agar tetap bisa bertahan. Pedagang mengaku banyak pelanggan yang mempermasalahkan ukuran tahu yang kini mengecil
 
Reporter: Iskandar Nasution
Produser: Reza Ramadhan

