Para perajin tahu di Pandeglang resah dengan tingginya harga kacang kedelai. Saat ini harga kedelai impor Amerika dibeli seharga Rp600 ribu per karung. Padahal sebelumnya harga kedelai masih di harga Rp400 ribu per karung.

Tingginya harga kedelai membuat perajin terpaksa memperkecil ukuran tahu agar tetap bisa bertahan. Pedagang mengaku banyak pelanggan yang mempermasalahkan ukuran tahu yang kini mengecil

Reporter: Iskandar Nasution

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

