Menpora Dito Ariotedjo turut menghadiri Table Tennis Okezone 2023. Turnamen berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu (18/11/2023).

Menpora mengapresiasi ajang ini yang hadir di tengah federasi Tenis Meja yang tengah berbenah dan mulai menemui titik terang untuk semakin produktif membina atlet-atlet demi meningkatkan prestasi.

Ia berharap segera menemukan sosok pemimpin di federasi tenis meja.

