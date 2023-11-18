Menpora Dito Ariotedjo turut menghadiri Table Tennis Okezone 2023. Turnamen berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu (18/11/2023).
Menpora mengapresiasi ajang ini yang hadir di tengah federasi Tenis Meja yang tengah berbenah dan mulai menemui titik terang untuk semakin produktif membina atlet-atlet demi meningkatkan prestasi.
Ia berharap segera menemukan sosok pemimpin di federasi tenis meja.
