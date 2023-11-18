Puluhan truk antre hingga ke jalan Raya dari arah Maros ke Pangkep, Sulsel. TKP di SPBU Jalan Poros, Lau, Maros yang merupakan jalur Trans Sulawesi.

Truk-truk antre untuk mendapatkan solar yang langka sejak beberapa minggu lalu. Pengemudi harus rela menunggu selama berjam-jam untuk dapatkan solar.

Hingga saat ini, Sabtu (18/11) belum diketahui penyebab kelangkaan solar. Sementara di sejumlah SPBU lain solar sudah habis.

(mhd)

