Puluhan truk antre hingga ke jalan Raya dari arah Maros ke Pangkep, Sulsel. TKP di SPBU Jalan Poros, Lau, Maros yang merupakan jalur Trans Sulawesi.
Truk-truk antre untuk mendapatkan solar yang langka sejak beberapa minggu lalu. Pengemudi harus rela menunggu selama berjam-jam untuk dapatkan solar.
Hingga saat ini, Sabtu (18/11) belum diketahui penyebab kelangkaan solar. Sementara di sejumlah SPBU lain solar sudah habis.
(mhd)
