Solar Langka, Antrean Truk Mengular hingga ke Jalan Raya di Jalur Trans Sulawesi

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Sabtu 18 November 2023 15:30 WIB
Puluhan truk antre hingga ke jalan Raya dari arah Maros ke Pangkep, Sulsel. TKP di SPBU Jalan Poros, Lau, Maros yang merupakan jalur Trans Sulawesi.
 
Truk-truk antre untuk mendapatkan solar yang langka sejak beberapa minggu lalu. Pengemudi harus rela menunggu selama berjam-jam untuk dapatkan solar.
 
Hingga saat ini, Sabtu (18/11) belum diketahui penyebab kelangkaan solar. Sementara di sejumlah SPBU lain solar sudah habis.

