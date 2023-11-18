MUI menyalurkan donasi kemanusiaan sebesar Rp23 miliar untuk membantu rakyat Palestina. Donasi itu disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI. Donasi tersebut merupakan gabungan dari sejumlah lembaga.

Penyaluran donasi diserahkan secara simbolis di Jakarta, Jumat (17/11/2023). Dengan ini maka total donasi yang berhasil dihimpun Baznas mencapai Rp61,5 miliar.

Reporter: Rifqi Herjoko

Produser: Reza Ramadhan

