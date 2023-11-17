Luis Diaz jadi bintang kemenangan Kolombia atas Brasil dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Pemain Liverpool itu sukses mencetak brace yang membuat tuan rumah menang 2-1.

Sang ayah, Luis Manuel Diaz turut menyaksikan laga tersebut dari tribun Estadio Metropolitano. Terlihat, ayah Luiz Diaz menangis dan terbujur lemas merayakan gol yang dicetak oleh anaknya.

Luis Diaz kembali dipertemukan oleh ayahnya setelah diculik oleh kelompok gerilya Kolombia pada akhir Oktober lalu.

