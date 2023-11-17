Aktris Susan Sameh kesal lantaran tertipu calo tiket konser Coldplay. Tak hanya batal menonton, ia juga harus kehilangan uang ratusan juta. Susan mengaku tidak menaruh curiga saat memesan tiket pada Mei 2023 lalu.

Namun, ia tak kunjung menerima tiket hingga hari pelaksanaan konser. Beruntungnya, pelaku penipuan telah ditangkap polisi.

Produser : Dea K.Charity

Video : Thanks to Starpro

(rns)

