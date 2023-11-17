...

Presiden Jokowi Paparkan Sektor Prioritas Investasi Indonesia di APEC CEO Summit

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 11:10 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah sektor prioritas Indonesia yang dapat menjadi peluang investasi bagi para investor.
 
Hal tersebut disampaikan Presiden di hadapan para pebisnis dalam APEC CEO Summit yang digelar di Main Ballroom, Moscone West, San Francisco, Amerika Serikat, pada Kamis 16 November 2023.
 
Presiden mengatakan salah satu sektor prioritas adalah dalam hilirisasi industri. Presiden menyebut sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar, Indonesia tengah berproses dalam membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi. 
 
Oleh karena itu, Presiden berharap para pebisnis APEC dapat menjadi bagian dalam proses tersebut. 
 
Sektor lain yang menjadi prioritas Indonesia adalah dalam hal transisi energi. Jokowi menyebut bahwa saat ini Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 3.600 gigawatt dan juga sedang membangun Green Industrial Park seluas 30 ribu hektare.
 
Hal selanjutnya yang menjadi prioritas Indonesia adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam. Presiden menilai dalam pembangunan IKN tersebut memiliki potensi investasi yang terbuka dalam sejumlah sektor.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Berita Terkait

