Polisi akan meminta keterangan dari PLN dan Telkom terkait penemuan panel listrik di belakang box Telkom pasca tewasnya anak berusia 13 tahun di Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu (15/11/2023) kemarin.

Dari penyelidikan sementara, kepolisian menemukan panel berisikan colokan listrik yang diikatkan di belakang box tersebut. Diduga ada masyarakat yang melakukan penyambungan colokan melalui kabel listrik langsung untuk mendapatkan aliran listrik.

(rns)

