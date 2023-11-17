...

Kedatangan Brimob Bersenjata Lengkap di Markas Aktivis 98 Menuai Pertanyaan

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 20:40 WIB
Video amatir warga merekam pasukan Brimob bersenjata lengkap mendatangi markas aktivis 98 di Gedung Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah personel Brimob pun turun dan berbincang dengan penjaga Gedung tentang kegiatan di lokasi tersebut sebelum akhirnya meninggalkan lokasi.
 
Para aktivis 98 yang juga masuk dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud mempertanyakan kejadian tersebut. Mereka menilai kejadian tersebut bisa menimbulkan keresahan karena mengarah pada teror dan intimidasi.

(rns)

