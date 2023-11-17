Video amatir warga merekam pasukan Brimob bersenjata lengkap mendatangi markas aktivis 98 di Gedung Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah personel Brimob pun turun dan berbincang dengan penjaga Gedung tentang kegiatan di lokasi tersebut sebelum akhirnya meninggalkan lokasi.

Para aktivis 98 yang juga masuk dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud mempertanyakan kejadian tersebut. Mereka menilai kejadian tersebut bisa menimbulkan keresahan karena mengarah pada teror dan intimidasi.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News