Gempa Magnitudo 6,9 di Sangihe, Terasa hingga Manado

Subhan Sabu, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 16:44 WIB
Gempa Magnitudo 6,9 guncang Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulut. Guncangan gempa terasa pada, Jumat (17/11) pukul 16.14 WITA
 
BMKG menyebut lokasi gempa di 5.50 Lintang Utara, 125.18 Bujur Timur. Tepatnya berlokasi di laut pada jarak 212 kilometer Barat Laut, Tahuna. Kedalaman gempa 44 kilometer, terasa di Manado, Bitung dan Tomohon. Gempa juga dirasakan di Minahasa Utara dan Bolaang Mongondow
 
Kontributor: Subhan Sabu
Produser: B.Lilia Nova

