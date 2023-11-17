Gempa Magnitudo 6,9 guncang Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulut. Guncangan gempa terasa pada, Jumat (17/11) pukul 16.14 WITA

BMKG menyebut lokasi gempa di 5.50 Lintang Utara, 125.18 Bujur Timur. Tepatnya berlokasi di laut pada jarak 212 kilometer Barat Laut, Tahuna. Kedalaman gempa 44 kilometer, terasa di Manado, Bitung dan Tomohon. Gempa juga dirasakan di Minahasa Utara dan Bolaang Mongondow

Kontributor: Subhan Sabu

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

