Kepala SDN Panenjoan di Carenang, Serang, Banten diciduk, Jumat (17/11). Oknum kepala sekolah itu diduga melakukan pencabulan pada tujuh siswi
Terduga pelaku inisial AS (54) melakukan pencabulan di ruangannya. Satu per satu siswi dipanggil dan pelaku memegang bagian sensitif korban. Modusnya, korban dipanggil untuk belajar di ruangan kepala sekolah
Kontributor: Mahesa Apriandi
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
