Diduga Cabuli 7 Siswi SD, Kepala Sekolah di Serang Ditangkap

Mahesa Apriandi, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 16:30 WIB
Kepala SDN Panenjoan di Carenang, Serang, Banten diciduk, Jumat (17/11). Oknum kepala sekolah itu diduga melakukan pencabulan pada tujuh siswi
 
Terduga pelaku inisial AS (54) melakukan pencabulan di ruangannya. Satu per satu siswi dipanggil dan pelaku memegang bagian sensitif korban. Modusnya, korban dipanggil untuk belajar di ruangan kepala sekolah
 
Kontributor: Mahesa Apriandi
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

