Kepala SDN Panenjoan di Carenang, Serang, Banten diciduk, Jumat (17/11). Oknum kepala sekolah itu diduga melakukan pencabulan pada tujuh siswi

Terduga pelaku inisial AS (54) melakukan pencabulan di ruangannya. Satu per satu siswi dipanggil dan pelaku memegang bagian sensitif korban. Modusnya, korban dipanggil untuk belajar di ruangan kepala sekolah

Kontributor: Mahesa Apriandi

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

