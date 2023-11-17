...

Tiga Prajurit TNI AU yang Gugur Dimakamkan Bersama di TMP Surapati

Avirista Midaada, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 14:38 WIB
Empat korban pesawat Super Tucano TNI Angkatan Udara (AU) di Pasuruan dimakamkan di tempat berbeda. Tiga jenazah dimakamkan di tempat yang sama, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surapati Kota Malang.
 
Ketiga jenazah tiba di TPU Surapati sekitar pukul 10.20 WIB, pada Jumat (17/11) pagi. Jenazah disambut prosesi militer dari tiga kesatuan TNI dan dibawa ke liang lahat di bagian barat TMP Surapati.
 
Prosesi pemakaman dipimpin Inspektur Upacara Panglima Komando Operasi Udara II, Marsekal Muda TNI Budhi Achmadi.
 
Sebelumnya diberitakan, kecelakaan dua pesawat TNI AU jenis Super Tucano di perbukitan Pegunungan Tengger.
 
Kedua pesawat ini bersama dua pesawat lainnya tengah latihan formasi terbang dari Lanud Abdulrahman Saleh Malang (16/11).
 
Kontributor: Avirista Midaada
Produser: Dinda Elita

(fru)

