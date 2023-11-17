Empat korban pesawat Super Tucano TNI Angkatan Udara (AU) di Pasuruan dimakamkan di tempat berbeda. Tiga jenazah dimakamkan di tempat yang sama, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surapati Kota Malang.

Ketiga jenazah tiba di TPU Surapati sekitar pukul 10.20 WIB, pada Jumat (17/11) pagi. Jenazah disambut prosesi militer dari tiga kesatuan TNI dan dibawa ke liang lahat di bagian barat TMP Surapati.

Prosesi pemakaman dipimpin Inspektur Upacara Panglima Komando Operasi Udara II, Marsekal Muda TNI Budhi Achmadi.

Sebelumnya diberitakan, kecelakaan dua pesawat TNI AU jenis Super Tucano di perbukitan Pegunungan Tengger.

Kedua pesawat ini bersama dua pesawat lainnya tengah latihan formasi terbang dari Lanud Abdulrahman Saleh Malang (16/11).

Kontributor: Avirista Midaada

Produser: Dinda Elita

(fru)

