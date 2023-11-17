...

Viral Turis Digetok Rp300 Ribu untuk Masuk ke Air Terjun Buleleng, Pemilik Pos: untuk Membantu Pemasukan Desa

Pande Wismaya, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 13:59 WIB
Viral di media sosial, pengunjung Air Terjun Sekumpul di Buleleng digetok harga tiket Rp300 ribu. Video ini dibagikan akun @dekodennis.
 
Setelah viral, Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng melakukan sidak ke lokasi. Dari hasil sidak memang ditemukan beberapa pos tiket dengan menampilkan harga paket mulai dari Rp300 ribu sampai Rp500 ribu.
 
Harga ini jauh berbeda dari yang ada di sentral pos tiket, yakni Rp20 ribu untuk dewasa dan Rp10 ribu untuk anak-anak
 
Salah satu pemilik pos tiket yang terkena penutupan mengatakan bahwa pencegatan di Jalan Desa Lemukih sebagai bentuk membantu menambah pemasukan desa.
 
Reporter: Pande Wismaya
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

