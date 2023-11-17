...

Leon Dozan Ditetapkan Tersangka, Dugaan Penganiayaan dan Penghinaan

Ravie Wardani, Jurnalis · Jum'at 17 November 2023 13:50 WIB
Aktor Leon Dozan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan dan penghinaan institusi polri (17/11/2023). Sebelumnya video putra pasangan Betharia Sonata dan Willy Dozan itu viral di media sosial tengah berseteru dengan kekasihnya.
 
Tak hanya itu secara terang-terangan Leon juga menantang dan menghina kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan kalau Leon sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dua kasus tersebut. 
 
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Ravie Wardani

(rns)

