Aktor Leon Dozan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan dan penghinaan institusi polri (17/11/2023). Sebelumnya video putra pasangan Betharia Sonata dan Willy Dozan itu viral di media sosial tengah berseteru dengan kekasihnya.

Tak hanya itu secara terang-terangan Leon juga menantang dan menghina kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan kalau Leon sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dua kasus tersebut.

Produser : Dea K.Charity

Reporter : Ravie Wardani

(rns)

