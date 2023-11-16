Wapres Ma’ruf Amin menjajal Kereta Cepat Whoosh menuju ke Bandung, Kamis (6/11) pagi. Wapres Ma'ruf dan rombongan berangkat dari Stasiun KCIC Halim pada pukul 09.15 WIB.

Perjalanan ke Bandung kali ini merupakan pengalaman perdana Wapres Ma'ruf beserta Ibu Wury. Usai menempuh perjalanan 40 menit, Wapres Ma'ruf dan rombongan tiba di Bandung pukul 09.55 WIB.

Wapres Ma'ruf kemudian disambut oleh Pj. Gubernur Jabar, Bey T. Machmudin beserta Forkopimda Jabar. Wapres Ma'ruf diagendakan kembali ke Jakarta di hari yang sama pukul 12.00 WIB menggunakan kereta cepat.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Akira Aulia W

(fru)

