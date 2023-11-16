...

Perdana! Wapres Ma'ruf Amin Jajal Kereta Cepat Whoosh

Binti Mufarida, Jurnalis · Kamis 16 November 2023 10:30 WIB
A A A
Wapres Ma’ruf Amin menjajal Kereta Cepat Whoosh menuju ke Bandung, Kamis (6/11) pagi. Wapres Ma'ruf dan rombongan berangkat dari Stasiun KCIC Halim pada pukul 09.15 WIB.
 
Perjalanan ke Bandung kali ini merupakan pengalaman perdana Wapres Ma'ruf beserta Ibu Wury. Usai menempuh perjalanan 40 menit, Wapres Ma'ruf dan rombongan tiba di Bandung pukul 09.55 WIB.
 
Wapres Ma'ruf kemudian disambut oleh Pj. Gubernur Jabar, Bey T. Machmudin beserta Forkopimda Jabar. Wapres Ma'ruf diagendakan kembali ke Jakarta di hari yang sama pukul 12.00 WIB menggunakan kereta cepat.
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini