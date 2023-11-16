Berwisata sekaligus belajar menjadi kegiatan yang mengasyikan bagi anak-anak TK Kartika 414, Jember, Jatim. Bersama Pemadam Kebakaran yang berlokasi di jalan Danau Toba, Jember anak-anak diajak bermain mengatasi ketakutan saat berada di ketinggian dengan bermain fling fox. Selain itu, diajarkan juga cara memadamkan api dengan menggunakan karung goni.

Tak hanya belajar dan bermain, keseruan kian bertambah saat anak-anak diperbolehkan menaiki mobil pemadam. Sebagai penutup, anak-anak pun dihadiahi hujan buatan usai bermain dengan tim damkar Kota Jember.

