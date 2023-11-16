Ratusan manusia perahu pengungsi Rohingnya terombang-ambing di Perairan Laut Jangka, Bireun, Aceh. Mereka tidak diperbolehkan turun di Pantai Desa Paloh Pineung Menasah Dua oleh masyarakat setempat.

Sementara, terdapat 4 warga Rohingya yang mengalami sakit berat sehingga diperbolehkan turun ke pantai. Sebelumnya, masyarakat sudah memberikan bantuan sembako yang di kirim oleh nelayan kedalam perahu.

Kontributor: Musriadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News