Ratusan manusia perahu pengungsi Rohingnya terombang-ambing di Perairan Laut Jangka, Bireun, Aceh. Mereka tidak diperbolehkan turun di Pantai Desa Paloh Pineung Menasah Dua oleh masyarakat setempat.
Sementara, terdapat 4 warga Rohingya yang mengalami sakit berat sehingga diperbolehkan turun ke pantai. Sebelumnya, masyarakat sudah memberikan bantuan sembako yang di kirim oleh nelayan kedalam perahu.
Kontributor: Musriadi
(fru)
