Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Ketua KPK Firli Bahuri dicecar 15 pertanyaan dalam pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang berlangsung selama 3 jam sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Dalam pengusutan kasus ini, hingga kini Polda Metro Jaya telah memeriksa 91 orang saksi dan 8 orang saksi ahli untuk mencari titik terang dugaan pemerasan yang dilaporkan pada 12 Agustus 2023 lalu.

Reporter: Riyan Rizki

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

