Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakut. Laka lantas dekat lampu merah pintu III Wilayah Kelapa Gading, Kamis (16/11)

Kecelakaan diduga disebabkan mobil melaju kencang hingga hilang kendali. Mobil hitam itu tercebur dengan kondisi terbalik dan rusak parah. Sebelum tercebur, mobil menabrak pohon dan tiang di TKP. Mobil berisi pengemudi dan dua orang penumpang

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

