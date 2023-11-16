Video amatir milik warga merekam detik-detik pesawat TNI AU meledak, Kamis (16/11). Dua pesawat terbang itu bertabrakan dan jatuh. Lokasi di kawasan Gunung Bromo tepatnya di Puspo, Pasuruan, Jatim

Rekaman video memperlihatkan warga berlari sesaat sebelum pesawat meledak. Dari puing-puing pesawat yang berhamburan terlihat kode TT-3109 dan TT-3103. Kasi Humas Polres Malang, Ipda Bambang Sugeng Hariadi membenarkan hal itu

Kontributor: Diwan MZ

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

