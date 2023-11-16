Sebanyak 343 imigran etnis Rohingya terdapar sejak dua hari terakhir. Kapal terdampar di Pantai Gampong Blang Raya, Muara Tiga, Pidie, Aceh.

Saat ini, Kamis (16/11) pengungsi dikumpulkan di Kamp Mina Raya. Data Dinsos Pidie, jumlah pengungsi Rohingya sudah mencapai 482 orang.

Selain orang dewasa, di antara pengungsi itu terdapat pula anak-anak.

Kontributor: Jamal Pangwa

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

