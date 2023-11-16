Jalur Pantura Rembang-Pati pagi ini, Kamis (16/11) macet parah. Arus kendaran dari arah Surabaya ke Semarang nyaris tak bergerak.

Kondisi ini sangat memperihatinkan karena banyak sopir yang kelelahan. Selain itu, dampaknya membuat biaya bahan bakar kendaraan membengkak.

Kemacetan di Jalan Pantura Rembang-Pati ini diketahui mencapai 15 km. Kemacetan disebabkan karena adanya perbaikan jalan hingga jalan rusak.

Kontributor: Musyafa

Produser: Akira AW

(fru)

