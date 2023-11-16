Seekor orang utan Kalimantan di Medan Zoo dievakuasi pagi tadi, Kamis (16/11). Orang utan Hamidah ini diduga mengalami penyakit obesitas hingga peradangan.

Orang utan Hamidah dibawa ke Pusat Rehabilitasi Orang Utan Sibolangit, Deliserdang. Manager Medan Zoo menyebut evakuasi ini dilakukan untuk mendapatkan perawatan intensif.

Diketahui orang utan Kalimantan ini merupakan hasil pertukaran Medan Zoo dengan Ragunan. Orang utan ini ditukar dengan dua ekor harimau Sumatra pada bulan Februari tahun 2019.

Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

Produser: Akira AW

(fru)

