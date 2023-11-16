Sepasang pria dan wanita ditemukan tewas membusuk di dalam kamar indekos. Lokasi di Jalan Muh Tahir Lorong 7, Makassar, Sulsel, Kamis (16/11). Kejadian ini membuat penghuni indekos lainnya serta warga sekitar geger.

Penemuan dua mayat ini diketahui pertama kali oleh penghuni indekos lainnya. Berawal dari bau tak sedap yang sangat menyengat di sekitar kamar korban.

Tim Inafis yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan olah TKP. Diduga, kedua korban tersebut telah tewas sekitar lima hari yang lalu.

Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kematian kedua korban tersebut. Polisi masih menyelidiki dengan membawa mayat korban ke RS Bhayangkara Makassar.

Kontributor: Muhammad Nur Bone

Produser: Akira AW

(fru)

