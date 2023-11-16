...

Makassar Gempar! 2 Mayat Ditemukan Membusuk di Kamar Indekos

Muhammad Nur Bone, Jurnalis · Kamis 16 November 2023 08:41 WIB
A A A
Sepasang pria dan wanita ditemukan tewas membusuk di dalam kamar indekos. Lokasi di Jalan Muh Tahir Lorong 7, Makassar, Sulsel, Kamis (16/11). Kejadian ini membuat penghuni indekos lainnya serta warga sekitar geger. 
 
Penemuan dua mayat ini diketahui pertama kali oleh penghuni indekos lainnya. Berawal dari bau tak sedap yang sangat menyengat di sekitar kamar korban. 
 
Tim Inafis yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan olah TKP. Diduga, kedua korban tersebut telah tewas sekitar lima hari yang lalu. 
 
Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kematian kedua korban tersebut. Polisi masih menyelidiki dengan membawa mayat korban ke RS Bhayangkara Makassar. 
 
Kontributor: Muhammad Nur Bone 
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini