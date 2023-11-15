...

Penonton Serbu Merchandise Official Coldplay Jelang Konsernya di Jakarta

Ravie Wardani, Jurnalis · Rabu 15 November 2023 17:15 WIB
A A A
Penonton konser Coldplay yang sudah tiba di area Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Rabu (15/11/2023). Nampak ribuan penonton telah memadati venue konser Coldplay sejak pagi hari. Banyak diantara mereka yang asyik berselfie sambil menunggu konser dimulai. 
 
Kepadatan juga mulai terlihat di area booth merchandise resmi Coldplay guna berburu segala pernak-pernik. Fans berat Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion, dan Jonny Buckland itu langsung menyerbu merchandise resmi Coldplay. 
 
Adapun beberapa barang yang dijual dalam booth merchandise Coldplay diantaranya t-shirt dengan beberapa desain seperti Mots Tee, Event Tee, Shadow Tee, Aliem Shomewhere Tee, Alien Radio Tee, We Are All One Tee dan masih banyak lagi. 
 
Untuk harga t-shirt dari official merchandise Coldplay dijual mulai dari Rp300 ribu sampai Rp700 ribu. Adapula topi, tas, botol minum, potter event dan jas hujan yang dijual dengan harga Rp200 hingga Rp500 ribu.
 
Reporter : Ravie Wardani 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

