Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono klaim pengangguran turun. Pengangguran di Jakarta turun pada periode 2022 dengan 2023
Hal itu disampaikan usai Penanaman Sepuluh Juta Pohon bersama Polri. TKP di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara pada Rabu (15/11). Data 2022 penurunan jumlah pengangguran mencapai 7,18 persen. Periode 2023 jumlah pengangguran turun menjadi 6,5 persen
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: B.Lilia Nova

