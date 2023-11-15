Kesal tidak diberi pinjaman uang, seorang pria di Tangerang, Banten membunuh temannya sendiri. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan akibat luka bakar hingga 100 persen.

Sebelum korban dibakar dan dibuang ke empang, pelaku sempat menusuk perut korban dengan pisau. Pembunuhan tersebut terjadi karena tersangka kesal tidak diberi pinjaman uang sebesar Rp500 ribu dari korban.

Kontributor: Aimarani

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

