Konser Coldplay akan digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Rabu (15/11/2023). Panitia membuka akses area pre-function lebih awal sejam dr jadwal seharusnya dikarenakan gerimis.

Disisi lain tampak penggemar mulai berdatangan lantaran agar mendapat tempat parkir dan tak perlu berjalan jauh.

Adapun untuk jadwal lengkap konser adalah sebagai berikut:

Pukul 13.00 WIB : Gerbang dibuka ke area pra-fungsi

Pukul 16.30 WIB : Ultimate Experience (catatan: pemegang tiket harap tiba di lokasi 1 jam sebelum waktu yang dijadwalkan)

Pukul 17.00 WIB : Gerbang dibuka untuk pemegang tiket Ultimate Experience dan My Universe

Pukul 17.30 WIB: Gerbang dibuka untuk semua pemegang tiket

Pukul 20.00 WIB: Penampilan Rahmania Astrini

Pukul 21.00 WIB: Penampilan Coldplay.

