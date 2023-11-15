...

Jelang Konser Coldplay, Panitia Buka Akses Pre-Function Penggemar Mulai Berdatangan

Nurul Amanah, Jurnalis · Rabu 15 November 2023 16:40 WIB
Konser Coldplay akan digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Rabu (15/11/2023). Panitia  membuka akses area pre-function  lebih awal sejam dr jadwal seharusnya dikarenakan gerimis.
 
Disisi lain tampak penggemar mulai berdatangan lantaran agar mendapat tempat parkir dan tak perlu berjalan jauh.
 
Adapun untuk jadwal lengkap konser adalah sebagai berikut:
 
Pukul 13.00 WIB : Gerbang dibuka ke area pra-fungsi
Pukul 16.30 WIB : Ultimate Experience (catatan: pemegang tiket harap tiba di lokasi 1 jam sebelum waktu yang dijadwalkan)
Pukul 17.00 WIB : Gerbang dibuka untuk pemegang tiket Ultimate Experience dan My Universe
Pukul 17.30 WIB: Gerbang dibuka untuk semua pemegang tiket
Pukul 20.00 WIB: Penampilan Rahmania Astrini
Pukul 21.00 WIB: Penampilan Coldplay.
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Erfan & Nurul Amanah

