Massa buruh demo dan menutup Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (15/11). Demo di depan Gedung Pendopo Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat

Buruh duduk di jalan raya dan menyuarakan tuntutannya. Orator dari mobil berpengeras suara menyampaikan sejumlah tuntutan.

Tuntutan di antaranya minta Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI dinaikkan. Buruh nyaris baku hantam dengan Ojol yang ingin melintas

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

