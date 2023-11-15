...

Pidato Lengkap Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Usai Dapat Nomor Urut Capres 2024

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 15 November 2023 09:32 WIB
Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengajak seluruh pihak untuk mengupayakan demokrasi dapat berjalan dengan baik. 
 
Menurutnya, saat ini demokrasi di Indonesia belum bisa dikatakan baik. Hal ini ia sampaikan saat berpidato dalam acara pengundian nomor urut calon presiden dan wakil presiden di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (14/11/2023). 
 
