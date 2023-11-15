Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengajak seluruh pihak untuk mengupayakan demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, saat ini demokrasi di Indonesia belum bisa dikatakan baik. Hal ini ia sampaikan saat berpidato dalam acara pengundian nomor urut calon presiden dan wakil presiden di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

