Hujan yang cukup lebat tadi malam, Selasa (14/1) tampak membasahi jalanan Jakarta. Sebuah minibus hilang kendali saat mengemudi di underpass Gandaria, Kebayoran Lama, Jaksel.

Diduga jalan yang licin membuat pengemudi minibus keluar jalur hingga menabrak truk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Namun, pengemudi minibus diketahui mengalami luka di bagian dada.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Akira Aulia W

(fru)

