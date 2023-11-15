...

Jalan Licin Akibat Hujan, Sebuah Minibus Tabrak Truk di Jaksel

Miftahul Ghani, Jurnalis · Rabu 15 November 2023 09:00 WIB
Hujan yang cukup lebat tadi malam, Selasa (14/1) tampak membasahi jalanan Jakarta. Sebuah minibus hilang kendali saat mengemudi di underpass Gandaria, Kebayoran Lama, Jaksel.
 
Diduga jalan yang licin membuat pengemudi minibus keluar jalur hingga menabrak truk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Namun, pengemudi minibus diketahui mengalami luka di bagian dada.
 
Kontributor: Miftahul Ghani 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

