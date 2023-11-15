Memasuki musim pancaroba, sejumlah wilayah di Bandung Raya, Jabar, mulai diguyur hujan. BMKG Bandung mengingatkan masyarakat tentang potensi cuaca hujan sedang hingga ekstrem.

Sebelumnya, beberapa wilayah di Bandung Raya diguyur hujan dan disertai angin kencang. Hal tersebut menyebabkan beberapa pohon besar di jalanan tumbang.

BMKG Bandung mengimbau agar masyarakat selalu disiplin dan menjaga kesehatan.

Kontributor: Ervan David

Produser: Akira AW

(fru)

