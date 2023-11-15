Okezone Updates dibuka dengan video peserta seleksi CPNS membawa jimat saat mengikuti ujian CPNS Kemenkumham di Surabaya, Jawa Timur. Video berikutnya, seorang mak-mak terjatuh dari motor setelah tersangkut palang pintu di Bekasi, Jawa Timur.

Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia menjaga asa di Piala Dunia U-17 usai bermain imbang Panama 1-1.

Reporter: Nata Arman

(fru)

